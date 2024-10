Incendio ad Ecolandia, Falcomatà: ‘Fatto grave. Sia fatta piena luce’

“Piena solidarietà e vicinanza alla comunità di Ecolandia . L’ennesimo atto incendiario nell’area del ristorante è un fatto grave, da non sottovalutare, sul quale speriamo si possa fare al più presto piena luce. Ecolandia va preservato ed è da sottolineare l’attività meritoria di chi quel parco lo ha gestito ed implementato in questi anni, dedicando la propria passione ed il proprio tempo ad un bene comune che è una ricchezza importante per l’intera comunità”.

Cosi in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Le istituzioni continueranno ad essere presenti – ha aggiunto il sindaco – come lo sono state in occasione del primo attentato incendiario, dal punto di vista simbolico e sostanziale. Le attività per il superamento delle problematiche burocratiche vissute negli ultimi mesi sono tuttora in corso.

Nessuno intende sottovalutare la situazione, attenzionata dagli uffici e dai diversi assessori delegati che ne hanno competenza, in stretta sinergia con la Prefettura e con gli altri Enti con i quali si sta dialogando in maniera proficua, a partire dall’Agenzia del Demanio. Noi ci siamo, come ci siamo sempre stati, e ci saremo anche in futuro, al fianco di Ecolandia e dei tanti cittadini che vogliono bene a quel Parco”.