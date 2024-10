Notte d’inferno a Riace Capo, il sindaco di Motta Verduci: ‘Danni importanti’

Paura tra i residenti della frazione di Riace Capo e tra i cittadini dei comuni di Montebello e Motta San Giovanni. Un incendio di vaste dimensioni, sviluppatosi nella tarda serata di ieri, ha letteralmente avvolto l’intera area.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco impegnati per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Anche questa mattina una squadra è al lavoro per domare l’incendio.

Il caldo incessante di questi giorni, associato alla distrazione di alcuni e alla mano criminale dei piromani, sta mettendo in ginocchio, come ogni estate, diversi comuni del reggino.

Ai microfoni di CityNow, ha fatto il punto della situazione il sindaco di Motta San Giovanni, Verduci

“Anche questa estate purtroppo si registrano diversi incendi che stanno devastando il nostro territorio. Rispetto a quello di ieri sera, alcuni sono ancora in corso. Da subito abbiamo attivato tutte le azioni del caso, con il supporto della Protezione Civile. A Capo d’Armi notevoli danni alla rete elettrica e anche telefonica, per la viabilità è stata sollecitata la Città Metropolitana considerato che ci sono stati alcuni smottamenti. Stiamo intervenendo anche su questo fronte, cercando di dare immediate risposte ai nostri cittadini”, le parole di Verduci.