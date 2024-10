Migranti, de Magistris: ‘Incendio baraccopoli di San Ferdinando, tragedia sfiorata’

“Nella notte di capodanno ancora un incendio nell’immensa baraccopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, Calabria, Italia. Solo per poco non è stata una tragedia. 20 baracche distrutte. In un Paese in cui l’accoglienza è spesso considerata un crimine. In un’Italia in cui la faccia ipocrita della solidarietà diviene talvolta anche un business.

Leggi anche

Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, si sofferma su quanto accaduto a San Ferdinando nella notte di Capodanno