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Incendio in una villetta a Falerna: i Vigili del Fuoco fanno evacuare una famiglia

Uno dei quattro componenti è stato affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri

01 Luglio 2026 - 14:22 | Comunicato stampa

incendio villetta falerna marin ()

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, sono intervenute intorno alle ore 12:20 nel comune di Falerna Marina, in località Contrada Schipani, lungo la SS18, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta.

Giunte sul posto, le squadre hanno accertato che le fiamme avevano già interessato completamente il primo piano dell’abitazione e parzialmente il secondo piano, provvedendo all’immediato spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’intera struttura.

Villetta in fiamme a Falerna Marina

incendio villetta falerna marin ()

La famiglia residente, composta da quattro persone, è stata evacuata. Una di esse è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del SUEM 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

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