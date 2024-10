Inchiesta Ducale, Peppe Sera si dimette da capogruppo del Pd

Di seguito la nota stampa del consigliere comunale del Partito Democratico Giuseppe Sera, con la quale vengono comunicate le dimissioni dello stesso da capogruppo dem. Sera è tra gli indagati dell’inchiesta Ducale. assieme al sindaco Falcomatà, all’assessore Mimmetto Battaglia, al consigliere di opposizione Mario Cardia e all’ex senatore Bilardi.

Queste le sue parole.

“A seguito delle notizie apprese esclusivamente dagli organi di stampa del coinvolgimento in una vicenda giudiziaria, mi corre l’obbligo, dettato dal mio senso di responsabilità e per evitare becere strumentalizzazioni politiche, ancora in atto, di dimettermi dalla carica di Capogruppo PD in seno al Consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ringrazio i Consiglieri per la fiducia espressa nei miei confronti. Permane in me la piena e massima fiducia sia nella Magistratura. Sono certo che al termine della vicenda in corso verrà certificata la trasparenza e onestà della mia azione politica.

Il mio vissuto, la mia storia personale e politica, dimostrano la più totale estraneità a qualunque vicinanza alla criminalità organizzata e a qualunque forma di illegalità. Il mio impegno politico non può tollerare alcuna ombra.

Per questo ho deciso di fare un passo indietro per impedire ai nostri avversari politici oggi tifosi dello scioglimento, qualunque strumentalizzazione. Il mio impegno politico proseguirà come prima in consiglio comunale e nel PD per affermare la legalità e aiutare questa città”, conclude Sera.