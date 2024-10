Inchiesta sulle curve di Inter e Milan, emessi i primi Daspo. Si va verso una multa per i due club

L'ultrà Beretta: 'Clan Bellocco mi convocò per minacciarmi'

Prosegue l’indagine della Procura di Milano sugli ultras di Milan e Inter, accusati di un presunto “cartello” di interessi illeciti su biglietti, parcheggi e bar dello stadio San Siro.

Il questore Bruno Megale ha emesso la prima tranche di Daspo – i provvedimenti interdittivi alle manifestazioni sportive – nei confronti dei tifosi delle due squadre arrestati nei giorni scorsi. In particolare, si tratta di un pacchetto di 24 Daspo della durata compresa tra i 3 e i 10 anni, a cui dovrebbero seguire decine di altri in tempi relativamente brevi.

Per la Procura, l’Inter “alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni”, si legge nelle carte dell’inchiesta, che i pm temono fosse già nota sia ai club che ai vertici della curva.

L’ormai ex capo ultrà interista Andrea Beretta, in carcere per l’omicidio dell’esponente della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, che era anche lui nel direttivo della curva, fu “convocato, tra giugno e luglio, a casa di Bellocco” e nei box sotto l’abitazione incontrò “due emissari” del clan ‘ndranghetista, che gli avrebbero rivolto “direttamente concrete intimidazioni (sempre correlabili alla gestione del merchandising)”.

Lo si legge in un’integrazione della richiesta di misura nell’inchiesta sugli ultrà, che riassume dichiarazioni di Beretta, ma anche analisi degli investigatori su quell’incontro, che si sarebbe tenuto il 23 luglio.

Ma che cosa rischiano, nel concreto, Inter e Milan? Secondo La Gazzetta dello Sport, Inter e Milan non dovrebbero correre alcun rischio dal punto di vista sportivo e di conseguenza lo scenario che prevede una penalizzazione in classifica sembra già ampiamente scongiurato. Il rischio più concreto, ad oggi, è che alle due società milanesi venga inflitta una sostanziosa multa