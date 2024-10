Incidente all’Arcomagno, Italia Nostra: ‘Cosa deve accadere per chiudere il sito?’

Apprendiamo che a distanza di pochi giorni, un’altra persona, un giovane, questa mattina è rimasta ferita nel sito dell’Arcomagno. È stato richiesto l’intervento di un elicottero del 118 e della Guardia Costiera a riprova che trattasi di un infortunio di una certa importanza.

Siamo veramente scandalizzati ed inorriditi dal comportamento delle Autorità che ancora oggi e da settimane mantengono questo sito pericolosissimo aperto al passaggio dei turisti e visitatori. Vili interessi economici vengono prima della sicurezza delle persone? Si, perché nel sito dell’Arcomagno non è garantita la sicurezza delle persone attraverso una seria attività di controllo e misure efficaci di dissuasione in alcuni punti critici.

Perchè non vengono applicate e fatte rispettare le recenti ordinanze sindacali di chiusura dell’Arcomagno? Perché si tollera che vengano forzati accessi e cancello, perché non vi è vigilanza sul posto, perché non si sanzionano i trasgressori. Questo per noi ha un preciso significato, esprime una chiara volontà pubblica in questo gioco delle parti sconcertante . È una vergogna!

Non riusciremo a tutelare questo sito naturalistico prezioso ma fragile, ma avremo la coscienza a posto, avremo fatto tutto il nostro dovere per interessare le Autorità ai fini della sicurezza pubblica.