Reggio: pedone investito in centro, trasportato d’urgenza al GOM

Momenti di apprensione questa mattina in centro a Reggio Calabria, dove un pedone (una donna, classe ’50) è stato investito da un’auto.

L’impatto si è verificato all’incrocio tra via Romeo e via del Torrione. Pronto l’intervento i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna ferita in ospedale. Al momento è in prognosi riservata.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale che si stanno occupando degli accertamenti di rito, per stabilire la dinamica del sinistro e di gestire il traffico creatosi in seguito all’evento.