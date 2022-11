Il dg della Reggina Gabriele Martino investito da un'auto: è in ospedale

Il direttore generale della Reggina Gabriele Martino stava passeggiando nei pressi dello slargo dedicato alla memoria di Mino Reitano a pochi passi dal centro di Reggio Calabria, quando una macchina l'ha improvvisamente travolto.

Martino, leggermente ferito al volto ma sempre cosciente, ha avvertito subito i familiari, accorsi nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Accompagnato al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano, il direttore sportivo amaranto è stato sottoposto ad una serie di accertamenti tra cui una Tac al setto nasale.

Le notizie al momento non destano particolari preoccupazioni per lo stimato professionista reggino che con ogni probabilità rimarrà in ospedale per la notte.

Buone al momento le sue condizioni di salute.