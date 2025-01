Reggio, auto si ribalta su una rampa di accesso al raccordo autostradale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria. Un’auto si è ribaltata lungo la rampa di accesso dell’ospedale al raccordo autostradale, direzione sud.

Protagonista del sinistro un’Audi che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ritrovata capovolta nel bel mezzo della corsia, bloccando il traffico in un’area nevralgica della città. Coinvolta nell’incidente anche una seconda vettura che è andata a finire nella cunetta.

Nonostante i disagi registratisi in un primo momento, la circolazione è tornata presto alla normalità. In corso le verifiche per stabilire la dinamica dell’evento.