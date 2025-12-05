Reggio, scontro auto-moto: 16enne in prognosi riservata

Il giovane guidava senza patente e il motociclo aveva la revisione scaduta e risultava in lieve stato di ebbrezza

Nella serata del 2 dicembre scorso, a poche ore dal sinistro mortale verificatosi sulla Gallico Gambarie, un altro grave incidente si è verificato a Reggio Calabria e precisamente nel quartiere Ravagnese.

Un autoveicolo e un motociclo si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto, alle 22:30 circa, sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale che hanno avviato ogni attività utile alla ricostruzione della dinamica. Dalle verifiche è emerso che il centauro, un sedicenne del luogo, ha riportato nell’impatto gravi ferite tali da indurre i sanitari del GOM a riservare la prognosi.

Le violazioni riscontrate dalla Polizia Locale

Si è altresì appurato che il giovane guidava senza patente e il motociclo aveva la revisione scaduta da oltre 10 anni. Il centauro è inoltre risultato in lieve stato di ebbrezza.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario (il motoveicolo anche amministrativo per via dell’assicurazione scaduta) e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria immediatamente informata dell’accaduto.