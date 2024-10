Ancora un terribile incidente sulla SS106. Coinvolte tre auto ed un pullman – FOTO

Ennesimo incidente sulla Statale 106 all’altezza del noto locale ‘Bar Del Cacciatore‘ a pochi metri dallo svincolo per Motta San Giovanni a Lazzaro.

Pochi minuti fa, per cause ancora in accertamento, si sono scontrate tre autovetture ed un pullman.

Probabilmente è stato lo stesso autista del bus a perdere il controllo, (forse a causa di un malore) uscendo dalla propria carreggiata ed investendo così le auto in sosta.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. Secondo le prime testimonianze non vi erano persone all’interno delle tre auto parcheggiate. Coinvolte anche una Citroën

C3 nera e un Fiat Doblò.

La dinamica è al vaglio della polizia già intervenuta sul posto.

Foto di Antonello Diano