Reggio, tamponamento a catena: feriti due bambini

Un tamponamento a catena che ha coinvolto ben quattro autoveicoli si è verificato nella mattinata di Natale in località Spontone nella frazione di Catona. A seguito dell’impatto sono rimasti feriti due bambini.

Per loro, nonostante le condizioni cliniche non destassero particolari preoccupazioni, si è reso necessario il trasporto al GOM per le cure del caso. Sul posto si sono immediatamente portate due pattuglie della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

La dinamica della collisione è ancora in corso di ricostruzione. La Polizia Locale, anche in queste giornate festive, sta vigilando sulla sicurezza della circolazione.

L’invito agli utenti della strada è sempre quello di prestare massima attenzione alla guida, non farsi distrarre da smartphone et similia; e ciò anche alla luce delle nuove norme in vigore dal 14 dicembre che hanno notevolmente inasprito le sanzioni e introdotto nuovi istituti a tutela della sicurezza stradale tra.cui la sospensione breve della patente.