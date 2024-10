Incidente stradale a Tre Aie: padre e figlio trasportati al GOM di Reggio

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 agosto 2020, in località Tre Aie.

Un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo con cui stava viaggiando ed ha impattato un palo a bordo strada. Sul posto due pattuglie di pronto intervento della Polizia Locale di Reggio Calabria per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

L’uomo residente a Reggio Calabria,di anni 59 è stato trasportato d’urgenza presso il GOM unitamente al figlio, trasportato. In corso controlli anche tossicologici sul conducente.