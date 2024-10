“Incontriamoci Sempre” annuncia i nuovi incontri: ecco il calendario

Da notizie in nostro possesso, non esiste in Italia, una stazione FS ,in cui un’Associazione Culturale svolga tanta attività Sociale e Culturale cosi’ come Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Dal 10 marzo al 14 aprile otto appuntamenti caratterizzeranno gli incontri domenicali presso la sala Museo “Il Ferroviere”, ispirata al capolavoro di Pietro Germi, della stazione di S Caterina. Un programma il cui unico filo conduttore è il territorio e le meravigliose eccellenze del nostro splendido Sud.

Territorialità ed eccellenze alla base del calendario di incontri della seconda parte della rassegna “Calabria d’Autore 2019”. Ci auguriamo che questi possano riscuotere un consenso unanime di partecipazione e di gradimento pari a quello della prima parte della stagione.

Si allega il calendario degli otto appuntamenti. Uno solo di essi si svolgerà all’esterno, presso la Bottiglieria 2010 Pellarese il 15 marzo, il resto delle iniziative avrò luogo nella stazione FS di S Caterina.

Altro importante appuntamento, in fase di programmazione per il mese di maggio nella piazza antistante la stazione FS di S Caterina, sarà quello con “Calabria D’Autore, Maggio in Fiore”.