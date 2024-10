L’Ass. Incontriamoci Sempre organizza il “Profitterol Fest”

Prosegue ininterrottamente la rassegna Calabria D’autore, territorio e tradizione sono sempre al centro delle attività di Incontriamoci Sempre per il volontariato.

La Calabria non ha nulla da invidiare a nessuno, se le si dedica cura ed amore. Riteniamo che abbiamo le possibilità e le potenzialità per esprimere eccellenze in tutti i settori: il nostro territorio può e deve emergere, se ognuno di noi tiene “La Calabria nel Cuore”, come recita lo slogan della nostra Associazione.

Gli incontri dell’Associazione reggina proseguono a pieno regime, questa volta la grande protagonista sarà la cucina.

QUANDO

Domenica 17 febbraio, dalle ore 18,00, nel quadro della rassegna Calabria D’Autore, la sala Museo “Il Ferroviere” ospiterà una delle eccellenze artigianali dell’arte pasticcera, che porta alto il nome della nostra terra.

La Pasticceria Fragomeni, capitanata dal maestro Antonello, ci farà degustare le delizie dei Profitterol.