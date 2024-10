Reggio, Pino Aprile ospite di Incontriamoci Sempre

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni domani sera alla stazione FS di S.Caterina, in occasione della presentazione del libro “L’Italia è Finita, e forse è meglio così“ del giornalista Pino Aprile, motivo anche per fare il punto sul dibattito nazionale in tema di autonomie regionali.

Dal 1860 la questione meridionale è rimasta sempre aperta. Ormai è un tema importante: senza il Sud, non ripartirà mai il nostro Paese.

Il lavoro e gli investimenti per ammodernare i nostri territori devono essere al centro del dibattito politico: la nostra Calabria, infatti, da tempo vive la fuga dei giovani, con il rischio concreto che, con lo svuotamento demografico dei nostri territori, subisca di conseguenza il venir meno delle attività e dei servizi.

Con Pino Aprile, sul palco della sala Museo il Ferroviere, ci sarà lo storico Daniele Castrizio. A seguire una ricchissima degustazione di prodotti del sud, non mancherà per l’occasione il gelato Terrone, a cura della storica Gelateria Cesare.

Domenica 24 febbraio, ore 18.00, Pino Aprile ospite di Incontriamoci Sempre.

