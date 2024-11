Incontro al Parlamento Europeo sul contrasto della violenza sulle donne con l’intelligenza artificiale

L’assessore regionale all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo, ha partecipato all’incontro promosso dall’europarlamentare Giusi Princi nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, dal titolo “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione”, con il quale si è avviato un percorso propedeutico ad una nuova iniziativa legislativa per collegare le opportunità del digitale con la necessità di prevenire la violenza di genere.

L’incontro è stato organizzato in occasione della Settimana Europea per l’Uguaglianza di Genere, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

L’intervento dell’europarlamentare Giusi Princi

“Il fenomeno della violenza di genere – ha sottolineato Giusi Princi – è una piaga sociale su cui dobbiamo intervenire fortemente. In Europa, una donna su tre ha subito una forma di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita. In Italia, questa percentuale è in linea con la media europea. Un dramma che impone di agire. L’Intelligenza Artificiale può e deve diventare uno strumento di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza di genere, è una sfida ma anche una straordinaria opportunità”.

L’incontro è stato introdotto dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, e ha trovato condivisione tra i diversi relatori e rappresentanti politici presenti.

Il ruolo dell’assessore Caracciolo

L’assessore Maria Stefania Caracciolo, portando i saluti del Presidente Roberto Occhiuto, ha parlato di “una giornata intensa, ricca di spunti di riflessione che investono anche l’assessorato all’Istruzione da me rappresentato, con un approccio operativo e concreto, come evidenziato anche dalla presidente Metsola”.

"Ho accolto con entusiasmo e massima disponibilità l'invito ad avviare una collaborazione tra istituzioni per sensibilizzare le nuove generazioni e individuare possibili azioni di contrasto e prevenzione" – ha affermato Caracciolo – "Tra le iniziative, la promozione di un uso consapevole del web con un progetto sperimentale da portare avanti con le scuole calabresi".

I relatori e le testimonianze

Nel corso dell’evento, sono intervenuti diversi esperti tra cui:

Lina Gálvez Muñoz , presidente della Commissione Femm del Parlamento Europeo

, presidente della Commissione Femm del Parlamento Europeo Elinor Wahal , consigliere politico della Commissione europea

, consigliere politico della Commissione europea Carlo Morabito , professore presso l’Università di Reggio Calabria

, professore presso l’Università di Reggio Calabria Monica Palmirani , professoressa presso l’Università di Bologna

, professoressa presso l’Università di Bologna Giovanbattista Trebisacce , professore associato di Pedagogia generale all’Università della Calabria

, professore associato di Pedagogia generale all’Università della Calabria Rosario Infantino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Una toccante testimonianza è stata portata da un avvocato di Reggio Calabria che, all’età di 17 anni, ha subito un tentativo di omicidio da parte dell’ex fidanzato dopo un lungo periodo di violenze.

Conclusioni e prospettive future

L’evento, al quale hanno partecipato da remoto anche il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e varie scuole, è stato aperto dal Quartetto “Hyle Saxophone Quartet” del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, che ha suonato gli inni d’Italia e d’Europa.