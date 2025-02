Reggio, incontro su ‘Democrazia ed educazione’ al liceo Gullì

Il Liceo “T. Gulli” si distingue ancora una volta per il suo impegno nella formazione delle giovani generazioni, celebrando la Giornata Internazionale dell’Educazione con un evento centrato sul tema “Democrazia e educazione”, attraverso un dialogo stimolante con autorevoli relatori dell’Università di Messina e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Questo incontro ha messo in luce un principio fondamentale: l’impossibilità di una società democratica senza un’istruzione di qualità accessibile a tutti.

Negli ultimi anni, il Liceo “T. Gullì” ha visto un notevole progresso nelle attività didattiche e nelle iniziative extracurriculari, contribuendo a formare giovani cittadini consapevoli e responsabili. In questo contesto, èv fondamentale riconoscere il lavoro instancabile del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Praticò, il quale ha dedicato impegno e passione per far crescere e progredire la scuola, guidandola con una visione chiara verso traguardi sempre più ambiziosi e sempre nuovi successi.

Il curriculum delle Scienze Umane offre una formazione completa e variegata, permettendo agli studenti di sviluppare competenze teoriche, pratiche e relazionali.

Le discipline di Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Antropologia forniscono solide basi per intraprendere con successo percorsi universitari e carriere nel campo dell’educazione, dell’insegnamento e della psicologia.

In un contesto educativo in continua evoluzione, questa scuola si impegna a offrire programmi formativi aggiornati e opportunità di sviluppo che rispondano alle nuove esigenze della società. Grazie a una rete di docenti altamente qualificati, gli studenti sono incoraggiati a coltivare un pensiero critico e maturare una piena consapevolezza sociale, competenze essenziali per affrontare le sfide del futuro.

In sintesi, il Liceo Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale – Linguistico – Musicale “T. Gullì” non è solo un istituto di istruzione, ma una vera e propria fucina di talenti, pronta a guidare i giovani verso un futuro di responsabilità e partecipazione attiva. Grazie al suo impegno per l’eccellenza educativa, il Liceo Gullì continua a rappresentare un faro di speranza e opportunità per tutti coloro che intraprendono questo importante percorso formativo.