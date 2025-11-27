Scuola, incontro tra Mattiani e Valditara: ‘Grande lavoro per la nostra Regione’
"Parliamo di centinaia di milioni di euro destinati ad asili nido, mense scolastiche, ristrutturazioni di Istituti scolastici, nuovi laboratori" le parole di Mattiani
27 Novembre 2025 - 08:12 | Comunicato Stampa
“Ho avuto il piacere di incontrare il Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara, che ringrazio per il grande lavoro che sta portando avanti per la nostra Regione. E’ stata l’occasione proprio per fare il punto sulle azioni e le strategie messe in campo in questi di lavoro per la scuola calabrese”.
A dichiaralo in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani a margine dell’incontro tenutosi presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Ministro Valditara per fare il punto sull’avanzamento degli investimenti e delle azioni intraprese in Calabria su edilizia scolastica, innovazione e inclusione. Il Consigliere Mattiani ha aggiunto:
“Questi sono gli anni della rivoluzione in ambito scolastico per la nostra Regione. Una Calabria particolarmente attenzionata dal Ministro e destinataria di grandi investimenti. Parliamo di centinaia di milioni di euro destinati ad asili nido, mense scolastiche, ristrutturazioni di Istituti scolastici, nuovi laboratori e nuova strumentazione tecnologica. Insomma un grande lavoro che mira a mettere a disposizione dei nostri giovani studenti e degli insegnanti una scuola all’altezza del compito che le spetta. Non dimentichiamo, inoltre, che la Calabria è stata la prima Regione Italiana ove è partita la sperimentazione dell’intelligenza artificiale applicata alle scuole”.
Inoltre, il Consigliere Mattiani ha espresso parole di grande soddisfazione rispetto all’utilizzo dei fondi fatto dalle scuole calabresi:
“Con il Ministro Valditara non potevamo non condividere la medesima soddisfazione sull’eccezionale e produttivo utilizzo dei fondi messi a disposizione fatto dalle scuole calabresi. Questa è l’ennesima testimonianza di come la nostra Regione voglia voltare pagina e sia in atto quel cambio di passo che con il nostro Governo Regionale abbiamo voluto imprimere al nostro territorio. Una Calabria che vuole crescere e questa voglia di riscatto parte dalla scuola. Non poteva essere altrimenti. Lo avevamo auspicato, lo avevamo progettato, lo stiamo facendo”.