Incontro-scontro di Mimmo Lucano al Panella-Vallauri. Scoppia la polemica – VIDEO

Oltre 5000 mila visualizzazioni per un video apparso su Facebook all’interno dei locali scolastici dell’Istituto Panella–Vallauri di Reggio Calabria durante l’incontro promosso dalla scuola e dalla comunità ministeriale Dipartimento giustizia minori che ha visto protagonista, martedì 8 gennaio, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

Centinaia le condivisioni che hanno generato migliaia di commenti su Facebook.

“Come può un Cristiano votare per Salvini“.

Questa inizialmente la frase che ha fatto scatenare la polemica. L’incontro con gli studenti doveva raccontare il modello di accoglienza targato Riace e l’appuntamento con Lucano rientrava in un percorso laboratoriale teso a creare opportunità di riflessione, per la socialità autentica dei ragazzi e l’acquisizione di consapevolezza e responsabilità dei loro comportamenti verso se stessi e con gli altri.

Questo era, in sintesi, lo scopo dell’incontro.

Ad alimentare la polemica però dopo la frase del Sindaco, che ha toccato l’aspetto politico con alcuni accenni al decreto sicurezza, l’intervento in diretta FB del cronista Luigi Palamara (l’Arciere).

“Non sarebbe meglio stare nell’ombra?” Lei è accusato di associazione a delinquere, è stato sospeso da Sindaco e continua a farsi vedere, addirittura in una scuola?”.

La risposta di Lucano è stata categorica.

“Mi hanno invitato”.

E’ seguito poi un lungo intervento da parte di un professore dell’istituto reggino che ha lamentato il modo in cui è stata posta la domanda.

Apriti cielo. Sui social si scatena la polemica.

E’ bene precisare come in apertura la dirigente Nucera aveva rimarcato il motto della scuola “Nessuno escluso mai”. Sollecitato dalla stessa dirigente e della prof.ssa Imbriaco, Mimmo Lucano si è poi attenuto all’oggetto dell’incontro nato per raccontare ai tanti ragazzi l’esperienza del ‘paese dell’accoglienza’ ed in particolare l’incontro con il regista Wim Wenders.

Lucano informa così agli studenti di aver sentito Wenders di recente.

“Mi ha chiamato per gli auguri di Capodanno e ha anticipato la sua volontà di tornare in Calabria per un nuovo racconto cinematografico”.

Quello che doveva essere un incontro piacevole modellato sul leale e sincero confronto tra un ex sindaco e alcuni studenti si è trasformato dunque in un vero e proprio caso che ha fatto divampare la polemica.

Era giusto invitare Mimmo Lucano?

Per la prof.ssa Raffaella Imbriaco,