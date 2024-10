Avr sotto accusa, l’emergenza rifiuti peggiorerà? Le parole di Bombardieri su ‘Helios’

"Gli amministratori giudiziari cercheranno di ovviare alle emergenze in atto"

Reggio e tutta la Calabria vivono, ormai da tempo, un’emergenza ambientale perenne. I problemi con la spazzatura tornano a presentarsi, ciclicamente, a distanza di poco tempo. In città, ad esempio, l’ultima emergenza non è ancora terminata. E la preoccupazione dei cittadini, dopo esser venuti a conoscenza della bufera che ha travolta Avr, non può che esser rivolta proprio che ai rifiuti.

Cosa ne sarà delle tonnellate di spazzatura ancora presenti in strada? E di quelle che il Comune produce quotidianamente? Quale impatto avranno le indagini sul servizio svolto dall’azienda di rifiuti?

Leggi anche

L’operazione Helios mette in allarme la popolazione, già da tempo costretta a vivere in una situazione di precarietà disarmante. A sciogliere ogni dubbio, ai microfoni di ReggioTV, è il procuratore capo Giovanni Bombardieri:

“Le difficoltà del servizio non possono dipendere da questo, anzi si cercherà attraverso l’opera degli amministratori giudiziari, ordinati dal Tribunale delle misure di prevenzione, di ovviare alle emergenze in atto e che non sono riferibili al periodo di indagine. Qui parliamo di emergenza attuale, mentre i fatti contestati e che sono alla base dei provvedimenti, riguardano qualche tempo addietro”.