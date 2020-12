Scende l'indice Rt in Italia: l'elenco Regione per Regione

L'indice di contagio Rt in Italia continua a scendere, anche se di poco. Dallo 0,91 della scorsa settimana è passato allo 0,82. È quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss relativo alla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020 (dati aggiornati al 9 dicembre 2020).

Secondo la cabina di regia istituita tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, che ogni settimana analizza i dati Covid provenienti dalle diverse Regioni d'Italia, si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni.

In particolare, 14 Regioni sono classificate a rischio moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2. Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Due Regioni sono classificate a rischio Basso (Basilicata e Molise) e 5 a rischio Alto (Emilia Romagna, Trento, Puglia, Sardegna e Veneto).

"Questa settimana si osserva una leggera diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19 a livello nazionale, però l'incidenza rimane elevata intorno ai 450 casi per 100mila abitanti. Addirittura in alcune aree del Paese, in controtendenza, si nota un aumento dell'incidenza stessa".