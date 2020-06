Reggio, carambola nel centro storico: giovane perde il controllo dell'auto e si ribalta - FOTO

Questa notte, intorno alle 3:30, un ragazzo poco più che ventenne ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda. L'auto, che viaggiava ad alta velocità è andata a sbattere contro un veicolo parcheggiato: un'Honda Fr-V. La panda ha concluso la sua corsa ribaltandosi.

L'incidente è avvenuto in pieno centro storico a Reggio Calabria, precisamente sul corso Matteotti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le condizioni generali non sembrano destare particolare preoccupazione. Sono però in corso gli accertamenti sul titolo di guida e sulle condizioni psicofisiche del conducente.

All'interno dell'auto parcheggiata non era presente nessuno.