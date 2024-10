Individual Scuola calcio F. Cozza. Iscrizioni aperte per alcune categorie

Lo scorso 17 di giugno ha preso il via un nuovo percorso di Individual, attività specifica per l’affinamento della tecnica individuale e approfondimento della fase coordinativa, il tutto con istruttori qualificati. Massiccia la partecipazione degli atleti in occasione della prima settimana, con lo svolgimento delle sedute di allenamento fissate nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle 16,30 alle 18.

La Scuola Calcio Francesco Cozza informa che per quello che riguarda i gruppi 2009-2010-2011 e 2012 sono ancora aperte le iscrizioni e quindi chiunque volesse partecipare, può farlo a partire da lunedi 24 giugno.

Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village, nel pomeriggio da lunedi a venerdi (dalle 15 alle 19), oppure telefonando al numero 368.3366247.