Autismo e inclusione, all’Infiorata di Taurianova un’esperienza di condivisione

I bambini e i ragazzi della cooperativa "Intorno a me 1000 colori" hanno vissuto ore di entusiasmo, trasformando arte e gioco in un'occasione concreta di crescita

Un’esperienza fatta di entusiasmo, partecipazione e relazioni autentiche. È quella vissuta dai bambini e dai ragazzi della Cooperativa Intorno a me 1000 colori in occasione dell’ottava edizione dell’Infiorata artistica di Taurianova, uno degli appuntamenti culturali più partecipati e attesi dell’intero territorio reggino.

Per i giovani seguiti dalla cooperativa, impegnata da anni a Reggio Calabria e Palmi nell’ambito dell’autismo, dei disturbi del comportamento e del neurosviluppo, la manifestazione ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di crescita e inclusione. Attraverso il linguaggio universale dell’arte e della creatività, i bambini e i ragazzi hanno preso parte attivamente ai momenti di preparazione e realizzazione delle opere floreali, condividendo ore di lavoro, gioco e collaborazione, vissute con naturalezza e gioia anche fino a tarda sera.

L’inclusione passa dalle esperienze condivise

Un percorso che ha permesso loro di sperimentare concretamente il valore della partecipazione e del sentirsi parte di una comunità più ampia. Da sempre, infatti, la Cooperativa Intorno a me 1000 colori promuove una visione dell’inclusione che passa attraverso la vita reale e le esperienze vissute insieme, convinta che siano proprio questi momenti a favorire lo sviluppo delle autonomie, delle competenze sociali e del senso di appartenenza. In quest’ottica, anche il gioco e la dimensione relazionale diventano strumenti educativi capaci di trasformare ogni occasione in un’opportunità di crescita.

«Esperienze come questa rappresentano molto più di una semplice partecipazione a un evento” afferma la presidente della Cooperativa Intorno a me 1000 colori, Anna Maria Arena. «I nostri bambini e ragazzi – prosegue – hanno vissuto giornate intense, fatte di sorrisi, collaborazione e condivisione. Hanno lavorato con entusiasmo e con quella spontaneità che rende speciale ogni loro conquista. L’autismo e i disturbi del comportamento non devono essere considerati un ostacolo alla partecipazione, ma un invito rivolto all’intera comunità a costruire contesti sempre più accoglienti e inclusivi. È nella normalità delle esperienze vissute insieme che nascono le relazioni più autentiche e si costruisce una società capace di valorizzare ogni persona. Siamo convinti che l’inclusione non sia qualcosa da raccontare soltanto, ma da vivere quotidianamente, creando occasioni in cui bambini e ragazzi possano sentirsi protagonisti e parte integrante della comunità».