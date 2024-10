InfoPoint ‘ad intermittenza’. Reggio Calabria, turisti benvenuti, o no?

di Vincenzo Comi – Reggio non ha un infopoint. O meglio, ce l’ha, ma è chiuso. Il piccolo gazebo del Lungomare di Reggio Calabria, all’inizio nord della via Marina, tra la Stazione Lido e la Pineta Zerbi, rimane lì ‘spento’ in attesa del risveglio estivo di chi dovrebbe e avrebbe dovuto in tutti questi anni occuparsene.

Inaugurato nell’estate del 2010, dall’allora assessore al turismo, l’unico infopoint di Reggio Calabria è sempre rimasto vittima della cattiva amministrazione e del via vai di associazioni varie che si sono alternate nella gestione di quello che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita per turisti e non solo.

La stessa struttura, in tutte le altre città al mondo, rimane aperta 365 giorni l’anno, orario no stop. A Reggio Calabria invece gli infopoint (gazebo Via Marina e piazza Camagna) si aprono e (per lo più) si chiudono ad intermittenza con orari da ufficio. Il motivo è da ricercare nella scarsa ‘appetibilità’ di un’attività poco remunerativa per non dire ‘in perdita’ per i pochi operatori turistici interessati.

“Nei prossimi mesi dovrebbe nascere un altro gazebo simile all’inizio lato sud della via Marina, nei pressi della stazione centrale”. Queste le parole di chi, il 13 agosto 2010 inaugurava l’InfoPoint. E ancora “Ora i turisti hanno uno strumento in più per meglio orientarsi e quindi conoscere la città”.

Peccato che a distanza di pochi anni l’InfoPoint non ha dato i frutti auspicati. Alle parole devono seguire i fatti. Una città turistica deve avere il primo e basilare servizio che ogni turista si aspetta.

Domani arriverà al porto di Reggio Calabria una nave del gruppo Costa Crociere. Il Comune di Reggio Calabria informa che gli oltre 2000 passeggeri verranno accolti al meglio con una serie di iniziative come la presenza al porto del bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che accompagnerà i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse.

Nonostante gli sforzi del Comune, qualche turista si imbatterà sicuramente nel gazebo stile liberty spento ‘con le 4 frecce’. Ai turisti che arrivano in città non rimane quindi che arrangiarsi accontentandosi del tradizionale ‘fai da te’. Una città come Reggio Calabria non può essere priva di Info Point. Attendiamo fiduciosi gli sviluppi per il consueto ‘risveglio di primavera’.