Reggio, il nuovo infopoint del Corso Garibaldi affidato ad Atam

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. L’esecutivo, in particolare, ha deliberato la concessione d’uso a titolo gratuito del bene, sito in Corso Garibaldi 45, alla società in house Atam per tre anni, eventualmente rinnovabili. L’Amministrazione comunale aveva programmato l’attivazione di un ulteriore Infopoint Comunale volto a fornire informazioni, orientamento e supporto ai cittadini, nonché a valorizzare il territorio e migliorare l’accesso ai servizi dell’Ente. L’immobile in questione si presta a questo tipo di attività, data la sua ubicazione nelle immediate vicinanze del Museo Archeologico Nazionale (MArRC), e l’affidamento alla società comunale è stato ritenuto la scelta migliore per:

coerenza con l’oggetto sociale;

la rapidità nell’attivazione del servizio;

una maggiore efficienza ed economicità;

il controllo pubblico sulla qualità del servizio;

la valorizzazione del bene confiscato.

Ora il settore comunale Patrimonio si occuperà del contratto di concessione dell’immobile, mentre il settore Turismo della convenzione per la gestione del servizio.

La doppia valenza dell’Infopoint comunale

Il consigliere delegato al Turismo, Giovanni Latella, ha messo in risalto la “doppia valenza” del provvedimento adottato dalla Giunta:

L’Amministrazione Falcomatà non solo dà vita a un punto di riferimento istituzionale per turisti, visitatori e cittadini, ma concretizza un’attività di promozione del patrimonio della città all’interno di un immobile sottratto alla ‘ndrangheta. Vanno ringraziati gli uffici comunali che hanno lavorato per raggiungere questo risultato e i vertici di Atam per aver collaborato a una sinergia che ci consente, assieme al MArRC, di avere in pieno centro un Infopoint istituzionale al servizio territorio.

I servizi offerti da Atam

“Atam è un’agenzia per la mobilità – ha commentato l’amministratore delegato della società comunale, Giuseppe Basile – dunque daremo informazioni su tutto ciò che riguarda i trasporti in città e sugli scambi intermodali, quindi su treni, bus, taxi, NCC e quant’altro. Ma al contempo, assieme al Comune, realizzeremo dei veri e propri vademecum con consigli utili per visitare le bellezze di Reggio e della città metropolitana. Si tratta di una fondamentale attività di informazione e comunicazione di cui cittadini e turisti hanno bisogno per fruire al meglio del nostro patrimonio turistico, storico, artistico e culturale”.