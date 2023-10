LFA Reggio: un'altra perdita pesante per Trocini

Buone notizie per Rosseti, ma per il suo rientro bisognerà aspettare

Si è sempre parlato in questo avvio di stagione della precaria condizione fisica dei calciatori, conseguenza di una mancata adeguata preparazione. Il rischio, quello di possibili infortuni muscolari che puntualmente si sono presentati. Quello più pesante certamente riguarda Cham, decisamente il migliore dei suoi per rendimento in questa prima parte di campionato.

Dopo il primo gol contro la Gioiese e l ennesima buona prestazione il giovane Under si è dovuto fermare e contro l’Acireale la sua assenza si è fatta sentire. Rimarrà fermo per qualche settimana per non rischiare problemi più importanti e certamente salterà le prossime due gare.

Notizie confortanti invece per Rosseti che, esclusi problemi ai legamenti della caviglia, è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma il suo ritorno in campo non è stato ancora definito.