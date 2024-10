Sofo all’UE: ‘Necessario il completamento delle opere incompiute in Calabria’

“Oggi ho presentato un’interrogazione al commissario europeo ai trasporti per chiedere un’intervento per la realizzazione delle opere infrastrutturali fondamentali in Calabria come la SS 106, la Bovalino-Bagnara, la strada del Medio Savuto, la Sibari Silana e altre. Non si può pensare infatti di sviluppare dei territori finché non gli si danno neanche delle strade per potersi muovere”.