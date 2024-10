Ingresso gratuito al MArRC per la Giornata dei Musei della Calabria

Ingresso gratuito per tutti al #MArRC, sabato 24 novembre, per la Giornata Regionale dei Musei della Calabria, istituita quest’anno dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e alle Attività Culturali per raccontare la ricchezza e la bellezza del patrimonio culturale calabrese. Lo slogan che accompagna questa prima edizione è “Sai cosa ti perdi?”.

Il #MArRC organizza un programma di attività dedicate ai visitatori in questa Giornata, con il titolo “Luci della Magna Grecia”.