Antonio Ingroia e ‘Senza Targa’: Una Serata di Impegno Civile a Tabularasa

Scopri le profonde riflessioni di Antonio Ingroia e il viaggio di Bottero e Russo contro la 'ndrangheta a Tabularasa. Due eventi imperdibili per una serata all'insegna della giustizia e della legalità

Questa sera, a Tabularasa, due appuntamenti di spessore gettano luce su temi cruciali di giustizia e lotta alla criminalità. Alle ore 20, il libro “Senza targa – per non morire la seconda volta di ‘ndrangheta” di Paola Bottero e Alessandro Russo, avrà la sua presentazione, seguito da un momento di dialogo con il magistrato palermitano Antonio Ingroia alle ore 21.

Un Doppio Appuntamento con la Legalità

Inizialmente previsto per ieri sera, ma rinviato a causa del maltempo, l’evento di “Senza Targa” precederà le riflessioni di Antonio Ingroia, noto per il suo ruolo nelle indagini su importanti casi di mafia e recentemente al centro delle discussioni per le sue intercettazioni al presidente della Repubblica Napolitano.

La Profonda Narrazione di Ingroia

Ingroia, autore di “Palermo. Gli splendori e le miserie, l’eroismo e la viltà”, si racconterà al pubblico, offrendo un’analisi penetrante della situazione di legalità e giustizia in Italia, con un focus particolare sulla sua esperienza e sul contesto siciliano.

“Senza Targa”: La Lotta Contro la ‘Ndrangheta

Il libro di Bottero e Russo apre la serata con un viaggio nella Calabria che combatte ogni giorno contro la ‘ndrangheta, offrendo uno sguardo approfondito su chi, nonostante le difficoltà, sceglie di resistere e di lottare per un futuro migliore.

Unitevi a noi in questa serata di Tabularasa, per un doppio appuntamento che promette di essere non solo informativo ma anche ispiratore, dedicato a tutti coloro che credono nel valore dell’impegno civile e nella possibilità di costruire una società più giusta.