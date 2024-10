Iniziativa culturale Biesse: “Conversando su Mozart”

L’associazione culturale per il Bene sociale Biesse , presenta un’importante momento culturale giovedì 11 maggio ore 17.30 presso la Sala Monsignor Ferro Palazzo Corrado Alvaro Piazza Italia .”Conversando su Mozart” conversazioni in musica con la scrittrice, giornalista , cardiologa Maria Primerano, il soprano Anna Maria Casile e la pianista Prof Ssa Francesca Leotta. Il genio e la malattia

un momento di riflessione e dibattito sulla malattia che spesso accompagna i grandi Geni come Mozart , ne parleremo con Maria Primerano donna e artista poliedrica autrice anche di un libro molto famoso dal titolo” L’ Anello stregato di Mozart”. la Presidente della Biesse Bruna Siviglia ringrazia per la collaborazione il Direttore del Conservatorio Francesco Cilea Dott. Franco Barilla’ e la Presidente De Blasio che porteranno un saluto.