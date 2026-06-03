Elezioni, ‘Insieme si può’ conquista un seggio. Occhiuto: ‘Grazie ai cittadini per la fiducia’

La lista, guidata dal Presidente Bruno Occhiuto, ha ottenuto un importante risultato elettorale, conquistando un seggio in Consiglio, confermando così la solidità di un progetto costruito nel tempo e fortemente radicato sul territorio.

“A nome del gruppo di INSIEME SI PUÒ – dichiara il Presidente Bruno Occhiuto – desidero rivolgere il più sincero ringraziamento ai cittadini che hanno scelto di accordarci la loro fiducia”.

Il risultato ottenuto, con 3.332 voti e quasi il 4% dei consensi, rappresenta un traguardo straordinario e un dato politico di assoluto rilievo. Un consenso che conferma la forza di un progetto civico credibile, libero e indipendente, costruito attorno alle persone, alle competenze e ai bisogni reali della nostra comunità.

Il radicamento del gruppo dirigente sul territorio

Lo stesso gruppo dirigente che ha sostenuto la candidatura di Stefano Princi alle scorse elezioni regionali, ha saputo confermare e consolidare il proprio radicamento anche nelle elezioni comunali, dimostrando capacità organizzative e presenza costante sul territorio, confermando un metodo politico fondato sulla credibilità, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del gruppo, creando una nuova visione di

politica ed un nuovo soggetto politico.

Oltre ad aver conquistato un seggio in Consiglio comunale, la lista ha sfiorato l’elezione di un secondo rappresentante, attestandosi su livelli di consenso molto vicini a quelli delle principali forze politiche della coalizione.

Un dato che certifica il forte riconoscimento ottenuto da parte dei cittadini e la validità del percorso intrapreso. Questo risultato premia il lavoro, la coerenza e la serietà di una squadra che ha saputo interpretare le aspettative dei cittadini al di là delle appartenenze politiche tradizionali, dimostrando che quando si opera con passione, presenza e spirito di servizio la fiducia delle persone arriva e si consolida.

Occhiuto sul ruolo dei candidati e dei cittadini

“Desidero ringraziare tutti i componenti di INSIEME SI PUÒ, i candidati, i sostenitori e quanti hanno contribuito alla costruzione della lista, mettendo a disposizione tempo, energie e professionalità. Ognuno, con il proprio impegno, ha contribuito in maniera determinante a questo importante risultato. Particolarmente significativo è stato il contributo di tanti giovani e di numerosi cittadini che hanno scelto di impegnarsi in prima persona, dimostrando che esiste una comunità viva, partecipe e pronta ad assumersi responsabilità per il futuro della città. Un ruolo centrale in questo nuovo percorso sarà svolto dalla neoeletta Consigliera comunale Carmine Miriam Pitasi, chiamata a rappresentare nelle istituzioni i valori, l’identità e gli obiettivi di INSIEME SI PUÒ. A lei spetterà il compito di dare voce in Consiglio comunale ai 3.332 cittadini che hanno scelto di sostenere il nostro progetto, portando avanti con responsabilità, competenza e spirito di servizio le istanze della comunità. Un sentito ringraziamento va al Sindaco Francesco Cannizzaro, con il quale abbiamo condiviso un percorso politico fondato sulla collaborazione, sul dialogo e sulla fiducia reciproca. INSIEME SI PUÒ sarà una componente leale, responsabile e propositiva della squadra di governo, mettendo a disposizione della città le professionalità, le competenze e l’esperienza presenti all’interno del gruppo. Siamo certi che il Sindaco saprà valorizzare il patrimonio umano e professionale espresso dalla nostra lista, che rappresenta una risorsa importante per l’intera comunità. Da parte nostra non mancheranno mai collaborazione, lealtà istituzionale e un contributo concreto e costruttivo per affrontare le sfide future e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Il nostro impegno sarà rivolto al sostegno dei ragazzi speciali, le persone fragili ed ai disabili, ai temi dello sviluppo economico, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del miglioramento dei servizi ai cittadini e della creazione di nuove opportunità per i giovani e per le famiglie. Sono queste le priorità sulle quali

intendiamo offrire il nostro contributo all’azione amministrativa”.

Sotto la guida del Presidente Bruno Occhiuto, INSIEME SI PUÒ ha avviato un nuovo percorso politico per la città, fondato sulla partecipazione, sulla competenza e sulla volontà di rappresentare una comunità sempre più ampia di cittadini.

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“Oggi possiamo affermare con orgoglio che INSIEME SI PUÒ non rappresenta soltanto una lista elettorale, ma una realtà politica e civica stabile, riconosciuta e radicata, pronta a svolgere un ruolo da protagonista nel futuro della città. Ai 3.332 cittadini che hanno creduto in noi va il nostro grazie più profondo. Questo

straordinario risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di impegno e responsabilità. Continueremo a lavorare ogni giorno con umiltà, determinazione e presenza sul territorio affinché la fiducia ricevuta possa tradursi in risultati concreti per il bene della città. Grazie a tutti”.

Bruno Occhiuto

Presidente INSIEME SI PUÒ