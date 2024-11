Instagram si rifà il look: ecco il nuovo logo

di Federica Geria – Da pochissimo presentato il nuovo look di Instagram, il social network di fotografia per eccellenza. Un vero e proprio restyling per la piattaforma di photo sharing: l’icona dell’applicazione è stata infatti aggiornata, cambiando stile e colori, abbandonando il vecchio logo a favore di un gradiente dai colori accesi e sgargianti.

Ispirata alla precedente icona, è stata semplificata l’immagine della fotocamera, mantenendo però l’intramontabile sfumatura arcobaleno.

Inoltre a cambiare è anche il design, con dei miglioramenti all’interno dell’app stessa. Un design minimal, più semplice, che dà maggiore risalto alle nostre foto e ai nostri video.

Un restyle particolare e radicale, che tra critiche e consensi, apre una nuova era.

“La comunità di Instagram si è evoluta negli ultimi cinque anni, trasformandosi da uno spazio in cui condividere foto con filtri a molto di più: una comunità globale di interessi che condivide oltre 80 milioni di foto e video al giorno. Il nostro look aggiornato riflette lo stile delle nostre storie, ovvero la loro vivacità ed eterogeneità.”