Princi: “Intelligenza Artificiale per contrastare la violenza sulle donne”

“Il 5 novembre a Bruxelles ho il piacere di invitarvi a un evento organizzato per il gruppo PPE in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia: “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione.

L’evento si terrà dalle 11:00 alle 13:00 nella sala SPAAK 5B1 del Parlamento Europeo, dove discuteremo delle sfide e delle opportunità dell’IA nel prevenire e contrastare la violenza di genere”. Cosi l’eurodeputata Giusi Princi.

Un vuoto normativo da colmare

L’evento, in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, vuole evidenziare una lacuna normativa importante: attualmente, l’Unione Europea non dispone di una legislazione specifica sull’uso dell’IA per combattere la violenza di genere.

L’obiettivo dell’incontro è gettare le basi per una proposta che possa colmare questo vuoto, creando un quadro normativo in grado di tutelare le vittime e garantire un utilizzo etico e sicuro delle nuove tecnologie. La conferenza rappresenterà un’importante occasione di confronto tra eurodeputati, accademici ed esperti nazionali e internazionali sul tema.

Dettagli dell’evento

Orario: 11:00 – 13:00

Data: 5 novembre 2024

Luogo: Parlamento Europeo, Bruxelles – Sala SPAAK 5B1