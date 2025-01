Ue, Princi: ‘Intercomitato per l’inclusione e la tutela dei diritti’

Si è insediato l’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la soddisfazione dell'eurodeputata Giusi Princi

“Sono particolarmente emozionata e orgogliosa: si è insediato l’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui sono componente.

Questo nuovo percorso ha per me un profondo significato personale. Per questo motivo lavorerò con grande responsabilità, impegno e passione, ma soprattutto con il cuore, affinché si costruisca un’Europa più inclusiva, garante dei diritti e della dignità delle persone con disabilità”, sono le parole dell’eurodeputata Giusi Princi.

Leggi anche

Obiettivi dell’Intercomitato: inclusione e tutela dei diritti

“Insieme ai colleghi dell’Intercomitato, ci impegneremo a integrare la Convenzione ONU collaborando con le Nazioni Unite, coinvolgendo le associazioni di categoria e le istituzioni. L’obiettivo sarà quello di promuovere, salvaguardare e rivendicare i diritti delle persone con disabilità nel corso della 10ª legislatura (2024-2029).

Il mio contributo si concentrerà sulle sfide quotidiane di tutte le persone con disabilità, con un’attenzione particolare alle donne e ai giovani studenti, che spesso affrontano difficoltà invisibili.

Lavoreremo insieme affinché nessuno venga lasciato indietro. L’inclusione non è solo un valore, ma una necessità per garantire pari opportunità a tutti”, conclude Princi.