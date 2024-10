Gambarie 2020 – Il sindaco Malara a CityNow: “Abbiamo trasformato una criticità in opportunità”

A Santo Stefano in Aspromonte le attività culturali per l’estate 2020, nonostante i problemi legati al COVID, non si fermano. CityNow ha intervistato il Sindaco dr. Francesco Malara.

Signor Sindaco, come procede a Santo Stefano, Mannoli e Gambarie questa stagione estiva condizionata dal problema COVID?

In effetti l’emergenza sanitaria ha comportato da un lato un ritardo nella partenza della stagione turistica e dall’altra ci ha costretti a riprogrammare le attività e le strategie per la stagione estiva 2020. Nel momento in cui abbiamo assunto una certa sicurezza in merito all’assenza di contagi (la sicurezza innanzitutto), grazie anche a tutte le precauzioni possibili che abbiamo adottato a suo tempo (sanificazione, distribuzione igienizzante e mascherine…) abbiamo adottato, finito il lockdown, delle scelte strategiche: a Gambarie niente spettacoli in piazza (dove l’afflusso è maggiore e più variegato), ma da una parte il ritorno agli anni ’70 con il drive in spettacolare sulla pista da sci e dall’altra con il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature per lo sport e per lo sport e il tempo libero.

Ecco che ci siamo adoperati per fare un campo di mini calcetto in erba sintetica, il kinder garden (già funzionanti ed apprezzatissimi) ed un campetto di volta football, uno di padel ed il rifacimento del campo di tennis in erba sintetica, oltre ad un nuovo servizio di bike sharing solo per bici elettriche del tipo mountain bike (questi ultimi due saranno utilizzabili nel corso della settimana, purtroppo, per ritardi delle ditte). In tal modo abbiamo incentivato la nostra offerta turistica aumentando le innumerevoli possibilità ormai esistenti a Gambarie e contemporaneamente abbiamo evitato l’accentramento di persone in piazza.