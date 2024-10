Klaus Davi: ‘Intimidazione a Cannizzaro, a Reggio clima da Far West’

“Il vile e squallido attentato avvenuto ieri sera nei riguardi dell’On. Cannizzaro e dei suoi collaboratori, verso i quali esprimo la mia solidarietà incondizionata, non fa che confermare quanto ho affermato solo pochi giorni fa davanti a 80 attenti detenuti nel carcere di alta sicurezza di Palmi: c’è più legalita lì, dentro al carcere, che nella ‘libera’ città di Reggio Calabria.

Una città completamente abbandonata al suo destino dalle istituzioni nazionali, un luogo irrecuperabile precipitato nel degrado e nell’abbandono. Suona, inoltre, come una triste beffa l’iniziativa del Ministero dell’Interno comunicata in pompa magna in questi giorni che mette nel mirino, udite udite, il comune di Scilla per presunte infiltrazioni”.

Il massmediologo Klaus Davi, già candidato a sindaco di Reggio Calabria, esprime solidarietà nei confronti dell’On. Cannizzaro e si dice preoccupato per il clima che si respira in riva allo Stretto.