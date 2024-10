Reggio, una via per l’ingegnere Bruno Mascianà – FOTO

Inaugurata la via dedicata ad un profondo conoscitore della città di Reggio Calabria

Nella giornata di oggi, giovedì 17 settembre 2020, è avvenuta a Reggio Calabria nel quartiere di Bocale.

la cerimonia di inaugurazione di una nuova via, dedicata ad un reggino molto conosciuto: Bruno Mascianà.

“Profondo conoscitore della città di Reggio ha operato con onestà, competenza, entusiasmo ed un altissimo senso del dovere, prestando la massima attenzione alle periferie ed a Bocale in particolare”.

Chi è Bruno Mascianà (12.2.1897 – 04.06.1973)

Ha conseguito la laurea in ingegneria civile l’1.1.1924, presso l’Università Federico II di Napoli;

Ha preso parte alla Prima Guerra Mondiale (dal 1916 al 1918), quale Ufficiale di Artiglieria ed è stato decorato al Valor Militare;

Ingegnere di sezione al Genio Civile di Reggio Calabria dal 1924 al 1926;

Ha lavorato al Comune di Reggio Calabria dal 1926 al 1963; ha diretto numerosi uffici (AMA, Uff, Acquedotti ecc.) ed è stato nominato Ingegnere Capo dell’ufficio tecnico fino al pensionamento, collaborando proficuamente con numerosi sindaci;

Si devono a lui numerose opere ancora oggi patrimonio della nostra città: il palazzo delle Anagrafe di via Torrione, la biblioteca comunale di via D. Tripepi, il mercato coperto di via Aschenez, lo stadio comunale, il lido comunale, edilizia popolare (S. Brunello, C.E.P., rione Modena), il ponte di S. Brunello, la scuola di S. Caterina, oggi intitolata ad Italo Falcomatà e numerose altre opere.