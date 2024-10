INTRAPPOLA.TO: quest’estate a Reggio Calabria…si gioca al detective!

I rompicapo intrigano. La tensione consuma. E la realtà si trasforma in un videogioco.

Dimenticatevi Pokemon Go! Intrappola.To, l’Escape Room che conta oltre 40 stanze in 29 città in tutta Italia ha le carte in regola per diventare uno dei trend della prossima estate.

Da Rimini a Viareggio, da San Benedetto del Tronto a Siracusa… la sfida è da vivere in compagnia, in famiglia, con gli amici, con i colleghi.

Chiusi in una stanza, 60 minuti per risolvere gli enigmi e scappare. A metà tra una caccia al tesoro, un gioco di ruolo dal vivo ed una scena di Saw-L’enigmista (senza sangue però!), Intrappola.TO è un gioco, un’esperienza coinvolgente, inquietante, appassionante, assolutamente divertente. La squadra (da due a sei giocatori) che si ritrova chiusa in una stanza, ha un’ora di tempo per scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di riconquistare la libertà. Il gioco, tutto adrenalina, intuizione e cervello, consiste nell’entrare e, accompagnati dall’inesorabile scorrere del tempo, concentrarsi per risolvere una serie di enigmi e giochi di logica e osservazione.

