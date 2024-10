Invalidità, il caso di Alberto Sarra a Rete 4. Finora percepiti oltre 877 mila euro – VIDEO

Il già discusso caso dell'indagato ed invalido Alberto Sarra viene riportato nuovamente alla cronaca in 'Fuori dal Coro'. L'ex sottosegretario regionale ha percepito fino ad oggi 877 mila €

Da un lato Pietro, disabile ‘vero’ in sedia a rotelle percepisce 285 euro al mese di pensione di invalidità. Dall’altro Alberto Sarra, ex consigliere regionale della Regione Calabria, che incassa invece 7.490,33 mensili di pensione di invalidità, coinvolto anche nel maxi processo Gotha.

Il già discusso caso del sottosegretario regionale Alberto Sarra, viene riportato nuovamente alla cronaca da Mario Giordano, durante la puntata di ieri sera andata in onda su Rete 4 ‘Fuori dal Coro‘.

“Suo fratello prende ancora la pensiona di invalidità o no?”

Chiede l’inviata di Rete 4 negli uffici legali della famiglia Sarra. La risposta è affermativa: “Si, non c’è stato nessun provvedimento di revoca”.

Era il 13 giungo del 2012 quando l’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Calabria di Via Cardinale Portanova, riconosce inabile al lavoro, l’allora consigliere regionale Alberto Sarra, attribuendogli un’invalidità del 100% e un vitalizio record di oltre 7.490 euro mensili.

“Ha subito due interventi, ha avuto una complicazione di fasciotomia, insomma…quella somma non l’ha determinata lui, quella somma l’ha determinata una legge regionale. Era anche iscritto all’ordine degli avvocati, si è cancellato, non esercita più…”.

Il fratello cerca di giustificare l’invalido Sarra che ad oggi però, dal calcolo fatto, avrebbe percepito un ‘bottino’ totale di 877 mila euro.

Nel 2013, sette mesi dopo l’assegnazione del vitalizio di invalidità fecero il giro del web le immagini che ritraevano il sottosegretario regionale della Regione Calabria cimentarsi in una partita di basket. Altro che invalidità. Alberto Sarra inoltre è accusato dalla DDA di Reggio Calabria come uno dei volti della ‘ndrangheta in Calabria.

Nonostante tutto l’invalido Sarra percepisce ad oggi oltre 7 mila euro, 10 volte tanto di quanto percepito dai comuni normali con invalidità gravi così come avviene per il povero Pietro.

QUI IL SERVIZIO A CURA DI ROSALBA RICCHIUTI