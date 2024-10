L’inverno sta per tornare: ancora pioggia e vento al Sud

Una discesa di aria gelida dalla Russia verso i Balcani, in successiva temporanea propagazione anche verso l’Italia, in particolare verso le regioni del versante adriatico e quelle meridionali porterà una incredibile ondata di gelo su tutto il Meridione.

Per il fine settimana, infatti, in arrivo intensi e freddi venti settentrionali al Centrosud, il ritorno a un clima invernale, con temperature ben al di sotto della norma al Centro-Sud e nella giornata di sabato sono attese nevicate fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia. Domenica le precipitazioni insisteranno tra Calabria e Sicilia; il tempo migliorerà poi a inizio settimana.