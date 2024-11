Pippo Inzaghi: ‘Per vincere ci vorrà la migliore Reggina’

A pochi minuti dall’inizio dell’incontro, mister Inzaghi ha rilasciato una breve dichiarazione a Sky Sport: “Da sempre dico che il gruppo è la nostra forza, se non facessi giocare tutti non sarei sincero con i miei calciatori. Bisogna recuperare energie, oggi è un derby importante, difficile, la classifica si azzera. Siamo in un buon momento e vogliamo dare continuità alla vittoria con il Modena. Il Cosenza nelle ultime tre gare non ha mai preso gol, vincendo con il Parma e pareggiando con Ternana e Sudtirol, per vincere ci vorrà la migliore Reggina”.

