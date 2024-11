Anche il tecnico della Reggina Inzaghi, saluta il grandissimo Pelè

Nella giornata di ieri il mondo del calcio e non solo, ha salutato il grandissimo Pelè. Malato da tempo ha cercato con ogni mezzo di combattere fino all’ultimo alla sua maniera, questa volta non ci è riuscito. Da ogni parte sono arrivati messaggi di affetto per il più grande giocatore di tutti i tempi. Lo ha voluto ricordare attraverso il proprio profilo facebook anche il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi:

“Grazie per tutto quello che sei stato. Campione eterno ci hai regalato il calcio moderno. Addio O Rei”.