Un grande Inzaghi a Sky: ‘Mi chiedete di Vlahovic, ma ho altri pensieri…’

Dopo la partecipazione alla manifestazione organizzata dagli ultras della Reggina con un suo intervento molto significativo, nel giorno del cinquantesimo compleanno mister Inzaghi è intervenuto anche a Sky Sport:

“Questa per me è una bella serata, un bel compleanno, ma sono dispiaciuto per quello che sta succedendo alla Reggina, io e il mio staff ci siamo spesi molto per questa causa, e vedere come il “Granillo” mi ha tributato è stato emozionante. Ho promesso a tutti che tornerò, lo devo ai tifosi e a chi lavora intorno al club, non mi piace lasciare le cose a metà. Mi chiedete di Vlahovic, anche per me la Juventus ci penserà molto bene a privarsi di un giocatore come lui, ma in questo momento, scusatemi, ho proprio altri pensieri”.