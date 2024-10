Io resto a casa, l’appello dello Chef reggino Filippo Cogliandro

“Io resto a casa… fatelo anche voi”.

Non appena uscito il decreto che invitava gli italiani a cambiare le loro abitudini e rimanere in casa per evitare il contagio da Coronavirus, molti personaggi, famosi e non, si sono mobilitati per lanciare un appello per sensibilizzare tutto lo Stivale.

Un chiaro messaggio, a Reggio Calabria, ci è dato dall’ormai famoso chef della solidarietà, Filippo Cogliandro.

“È il momento di fermarci per il bene di tutti, restiamo a casa e presto andrà tutto bene”.

Queste parole ormai sono divenute un vero e proprio ‘mantra’ degli italiani che non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle l’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo il mondo.

“Per un pò di giorni sarò il “Personal Chef” della mia famiglia. Io resto a casa, fallo anche tu”.