Roccella Summer Festival 2025: Irama in concerto

Il Roccella Summer Festival 2025 si arricchisce con un nuovo grande nome: Irama sarà in concerto il 9 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica. L’evento si inserisce nel cartellone della rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, un festival che negli ultimi anni è diventato un riferimento per gli eventi live in Calabria e nel Sud Italia.

Il concerto di Irama si aggiunge a una programmazione già ricca. Sul palco del Teatro al Castello si esibiranno anche i Baustelle il 12 agosto, Ghali il 13 agosto, Alessandra Amoroso il 18 agosto, Gianna Nannini il 21 agosto e Francesco Renga il 22 agosto.

L’annuncio del live a Roccella Jonica arriva insieme alle nuove date del tour 2025. Irama tornerà all’Unipol Forum di Assago il 21 e 23 maggio, mentre il 22 luglio sarà tra i protagonisti del Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle.

Reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Lentamente”, Irama ha concluso un tour di successo nei principali palazzetti italiani, caratterizzato da una messa in scena innovativa e una scaletta che ha incluso non solo i suoi più grandi successi, ma anche alcune anteprime del suo prossimo progetto discografico.

Un successo consolidato nel panorama musicale italiano

Irama si conferma come uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Il suo percorso sul palco dell’Ariston è iniziato nel 2016 nella sezione Nuove Proposte. Da allora, ha partecipato più volte a Sanremo, collezionando dischi di platino con brani iconici come “La ragazza con il cuore di latta” (2019, 2 platini), “La genesi del tuo colore” (2021, 3 platini), “Ovunque sarai” (2022, 4 platini) e “Tu no” (2024, 2 platini).

Biglietti disponibili su TicketOne e Ticket Service Calabria

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica sono disponibili online su TicketOne e nelle principali prevendite, incluso il circuito Ticket Service Calabria.