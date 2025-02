Francesco Renga al Roccella Summer Festival 2025

Questa sera lo vedremo sul palco dell’Ariston a Sanremo, per il duetto con i Modà, ma Francesco Renga ha già in serbo una grande sorpresa per i suoi fan: il nuovo tour “Angelo – Venti”, che farà tappa anche a Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival 2025, il prossimo 22 agosto.

Una line-up ricca di stelle

Il concerto di Renga si aggiunge alla programmazione già annunciata del Roccella Summer Festival, che vedrà esibirsi sul palco del Teatro al Castello:

Baustelle (12 agosto)

(12 agosto) Ghali (13 agosto)

(13 agosto) Alessandra Amoroso (18 agosto)

(18 agosto) Gianna Nannini (21 agosto)

“Angelo” compie 20 anni: un tour speciale

“Angelo” festeggia 20 anni e Francesco Renga la celebra con un tour che attraverserà tutta l’Italia, portando sul palco i suoi più grandi successi.

Il tour prenderà il via il 21 giugno da Vicenza e sarà un’occasione unica per i fan di rivivere emozioni senza tempo, attraverso le canzoni che hanno segnato la carriera di una delle voci più iconiche della musica italiana.

Leggi anche

Sanremo 2025: Renga e Modà insieme sul palco

Venerdì 14 febbraio, nella serata dei duetti, Francesco Renga regalerà al pubblico un’anteprima emozionante del tour, esibendosi sul palco dell’Ariston con i Modà, proprio sulle note di “Angelo”, il brano che nel 2005 lo portò alla vittoria del Festival di Sanremo.

Biglietti disponibili online

I biglietti per il concerto del 22 agosto a Roccella Jonica sono disponibili online su TicketOne e presso le consuete prevendite, anche attraverso il circuito Ticket Service Calabria.