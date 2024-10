Elezioni Politiche, Irto (Pd): ‘Noi una garanzia, Salvini vuole solo rubare seggi’

Il Pd inaugura il nuovo comitato elettorale in vista delle politiche del 25 settembre. Il nuovo Comitato si trova in pieno centro a Reggio Calabria, in via Roma 14, all’angolo con via Veneto. All’inaugurazione, presenti diversi esponenti del Pd locale, a partire dai protagonisti della prossima competizione elettorale del 25 settembre Nicola Irto e Mimmo Battaglia.

Il segretario regionale dei dem, candidato al Senato, assicura che il Pd è la scelta giusta mentre dal centrodestra arrivano solo slogan e voglia di rubare seggi alla Calabria.

“Il Pd calabrese apre la segreteria provinciale con uno spazio aperto a tutti. Il nostro motto ‘vincono le idee’ parla chiaro, non ci piacciono gli slogan del centrodestra. Ogni giorno i leader di cdx si dividono su ogni tema, noi siamo per una proposta progressista. Mi preoccupa che Salvini, da capolista in Calabria, parli di autonomia differenziata. Pensa di poter prendere seggi qui, noi invece diciamo basta scippi a favore del nord e vogliamo combattere questo modo di fare politica”, le parole di Irto.

Il segretario regionale dem indica le priorità: “Una mensilità in più, europeismo convinto, salario minimo e difesa del sud sono i nostri punti cardine. La destra schiaccia l’occhio a Orban e Putin, il Pd invece è il partito della responsabilità e della sicurezza. Serve una Italia forte e in europa. Le parole di Calenda su un governo di larghe intese? Non si possono commentare, cambia ogni giorno idea e si è visto dalle alleanze che ha fatto.